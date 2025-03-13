Жителька Прикарпаття шукала легкого заробітку в Інтернеті та втратила понад ₴93 тисячі

Поліція закликає громадян не довіряти заманливим оголошенням в інтернеті про «легкий заробіток»: ставити «лайки» та викупляти віртуальний товар, «дивитися відео і заробляти» тощо. Ставтесь критично до будь-яких пропозицій миттєвого отримання прибутку. В жодному разі не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які спонукають переказати кошти під приводом швидкого заробітку.

Із заявою про шахрайські дії до працівників Івано-Франківського районного управління поліції звернулася 26-річна потерпіла. Як з’ясували правоохоронці, в соціальній мережі жінка побачила оголошення про можливість заробити онлайн. За перегляд відео в «Тік-тоці», «роботодавець» обіцяв чималий заробіток.

Заявниця погодилась на таку роботу. Згідно з його вказівками, потерпіла мала перераховувати певні суми на банківські картки, після чого їй обіцяли повернення коштів із надбавкою. Спочатку вона отримувала невеликі суми. Однак, коли перекази зросли, «менеджер» зник, а потерпіла залишилася без своїх грошей. Жінка перерахувала понад 93 тисяч гривень.

За фактом шахрайства слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття закликає громадян максимально критично ставитися до будь-яких пропозицій швидкого та легкого заробітку. Особливо якщо це пов’язано з видами фінансової активності, якою ви раніше ніколи не займалися. Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102».

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини