Жителька Рівненського району хотіла підкупити поліцейських, аби вони «закрили очі» на незаконну діяльність матері

34-річна жителька села Грушвиця хотіла вирішити питання за непритягнення до адміністративної відповідальності за зберігання самогону матері та надала поліцейському офіцеру Великоомелянської ТГ неправомірну вигоду.

Поліцейським офіцерам надійшла інформація, що 62-річна жителька села Грушвиця зберігає спиртні напої домашнього виробництва. Правоохоронці за три місяці тричі притягували жінку до адміністративної відповідальності за цим фактом, втім, оплативши штрафи — вона продовжила незаконну діяльність.

Учора, 14 вересня, коли поліцейські вкотре приїхали за її місцем проживання, жінка підтвердила, що в будинку є самогон та сама видала пластикову ємність правоохоронцям. Вони повідомили, що порушницю знову притягнуть до відповідальності, але та попросила розглянути це питання разом із донькою у приміщенні поліцейській станції.

По обіді, під час складання адмінматеріалів 34-річна донька правопорушниці запропонувала поліцейському гроші, аби він не складав постанову та в подальшому не турбував їх. Попередження про кримінальну відповідальність аргументом для жінки не стало і вона поклала 1000 гривень під документи у службовому кабінеті. Ці дії зафіксувала нагрудна камера.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Грошові кошти вилучені, а до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України.

За скоєний злочин зловмисниці загрожує від двох до чотирьох років позбавлення волі, а за зберігання самогону —червгоий штраф.

Відділ комунікації поліції Рівненської області