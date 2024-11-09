Жителька Синельниківщини ножем нанесла тяжкі тілесні ушкодження брату

Розлютившись на образи, жінка вдарила ножем чоловіка. Потерпілого доставили до лікарні для надання допомоги.

Повідомлення про злочин в одному з будинків в с. Тихе Синельниківського району надійшло до поліції 7 листопада близько 14:55.

Правоохоронці відділення поліції № 5 Синельниківського районного управління поліції встановили, що під час чергового конфлікту, 39-річна жінка нанесла 42-річному потерпілому тяжкі тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення для надання термінової медичної допомоги.

Знаряддя злочину – ніж правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За погодженням Синельниківською окружною прокуратурою слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. За скоєний злочин їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП