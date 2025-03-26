Жителька Звягельщини, сподіваючись отримати цінну посилку від «американського військового», втратила 70 тисяч гривень

39-річна заявниця розповіла поліції, що кілька тижнів тому у соцмережі вона познайомилась із нібито військовослужбовцем США. За словами нового приятеля, він перебував на лікуванні в Сирії після отриманого поранення.

Згодом чоловік запитав у жінки її поштову адресу, мовляв, хоче надіслати свої цінні речі та нагороди в Україну. Вона погодилася прийняти майно, тож співрозмовник відписав, що надалі з цього питання з нею спілкуватиметься кур’єр.

Вже за кілька днів жінка отримала повідомлення від незнайомця щодо прибуття посилки на кордон. Однак для її отримання необхідно було сплатити деякі збори, тож жінка переказала 40 тисяч гривень. Того ж дня «кур’єр» знову надіслав повідомлення про потребу оплати ще 30 тисяч гривень на банківський рахунок. Отримувачка виконала й цю вимогу. Лише згодом, та коли «іноземець» і «кур’єр» перестали виходити на зв’язок, жінка зрозуміла, що повірила шахраям.

Нині за вказаним фактом поліцейські Звягельського райвідділу проводять досудове розслідування за ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Водночас правоохоронці застерігають:

– будьте розсудливими під час віртуального спілкування, пам’ятайте, що по той бік екрану може бути хто завгодно з вигаданою історією про себе і не завжди чесними намірами;

– не переказуйте гроші незнайомцям, тим більше, віртуальним друзям, з якими ви ніколи не бачилися;

– не розміщуйте у соціальних мережах свої особисті дані, домашню адресу, інформацію про майновий стан, фото документів, ювелірних виробів, цінних речей тощо, адже можете привернути увагу зловмисників.

Поліція Житомирської області