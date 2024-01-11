Жительку Березівського району затримали за спричиненя ножового поранення своєму знайомому

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Зловмисниця вдарила потерпілого ножем у груди, унаслідок чого чоловік опинився у лікарні. Жінці повідомили про підозру. За скоєне їй загрожує ув’язнення.

Подія сталася у приватному домоволодінні потерпілого, в одному із сіл Березівської громади.

Поліцейські попередньо встановили, що чоловік запросив до себе односельчанку та жителя Іванівської ОТГ, а під час частування гостей між ним та жінкою раптово виникла побутова сварка. Власник оселі вдарив гостю рукою по обличчю, а вона схопила ніж і вдарила ним односельця у груди.

Медики доправили потерпілого до лікарні, де йому діагностували проникаюче поранення грудної ділянки з пневмотораксом, і госпіталізували.

Поліцейські вилучили з місця події ймовірне знаряддя злочину та інші речі, що становлять інтерес для слідства, і скерували їх на експертні дослідження. А правопорушницю затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінка своїх протиправних дій не заперечувала, але пояснила, що у всьому винен алкоголь.

Слідчі під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Підозрювану помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть про обрання їй запобіжного заходу.

Слідство триває.

Березівський районний відділ поліції

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