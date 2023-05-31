Жительку Коростенського району ув’язнено на 8 років за вбивство співмешканця

За публічного обвинувачення прокурорів Коростенської окружної прокуратури місцеву жительку визнано винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Жінку засуджено до 8 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що злочин скоїла 48-річна жителька Коростенського району у липні минулого року.

Того дня обвинувачена разом із своїм співмешканцем спочатку разом вживали алкогольні напої вдома, а потім пішли в гості до своєї знайомої. Коли потерпілому здалося, що алкогольних напоїв випито недостатньо, він виявив бажання додатково роздобути спиртне, що жінці не сподобалося. Під час побутового конфлікту обвинувачена вихопила ніж та раптово вдарила ним співмешканця, поранивши серце. Від отриманої тяжкої травми чоловік помер.

На суді фігурантка свою вину не визнала.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою до набуття вироком чинності.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури