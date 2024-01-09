Жительку Костянтинівки, яка, «помилившись у віруванні», писала в телеграм-чати про позиції ЗСУ, увʼязнили на 5 років

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області визнав місцеву жительку винною у незаконному поширенні інформації про місцезнаходження Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 5 січня.

Жінка публікувала відомості військового характеру в телеграм-чатах «Константиновка обсуждение новостей» і «Константиновка обстановка». Писала про розташування у певному місці військової техніки та інженерного обладнання ЗСУ, що підрозділи ЗСУ перебувають за певними адресами.

У судовому засіданні вона визнали вину. Раніше, начебто, не розуміла, що це є злочином. Писала, щоб попередити, що в цих місцях стоять військові, щоб люди там не ходили. Усвідомлювала, що в державі воєнний стан і є заборона на розповсюдження інформації про місця розташування ЗСУ. Зазначила, що «помилилась у віруванні, на що вплинула пропаганда агресора, заплуталась у думках, не за ту країну переживала». І водночас запевнила, що робила це без жодної користі через особисту глупість і тепер кримінальна справа для неї є уроком, якби можна було повернути час, такого не зробила б. Обвинувачена просила призначити їй мінімальне покарання в межах санкції статті.

Жінку засудили до 5 років позбавлення волі. Обставинами, що помʼяшують покарання, стали щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.