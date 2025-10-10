Жительку Миргородського району, яка за $1,5 тис замовила вбивство співмешканця доньки, засудили до 10 років ув’язнення

Прокурори Полтавської обласної прокуратури у суді довели вину жительки Миргородського району, яка за 1,5 тис. доларів США замовила вбивство співмешканця своєї доньки.

За замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) жінку засудили на 10 років позбавлення волі.

Мотивом для скоєння злочину став тривалий конфлікт обвинуваченої з дочкою, яка перебувала в офіційному шлюбі, але, поки чоловік працював за кордоном, жила з іншим. Заперечуючи проти таких стосунків, жінка вирішила «розібратися» зі співмешканцем доньки.

У серпні 2023 року за 200 доларів завдатку вона запропонувала знайомому підшукати виконавців убивства. Проте знайомий звернувся до правоохоронців, які завадили реалізували злочинний умисел. З метою врятування життя чоловіка вони інсценували його вбивство, а замовниці надали фото «жертви», за що отримали решту коштів – 1,3 тис. дол. США.

Жінка – пенсійного віку, раніше не судима, свою вину у скоєнні злочину не визнала. До набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в Полтавській області.

Полтавська обласна прокуратура