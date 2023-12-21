Жительку Одеси викрили у виправдовуванні збройної агресії московитів проти України та їх глорифікації

Жінка провадила свою протиправну діяльність у забороненій в нашій державі російській соціальній мережі «Однокласники». Правопорушниці повідомили про підозру. За скоєне їй загрожує обмеження або навіть позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 за сприянням співробітників Управління служби безпеки України в Одеській області встановили, що жителька Хаджибейського району активно поширювала пости із зображеннями ворожих прапорів та солдатів, висловлюваннями про підтримку злочинних дій рф. До прикладу, вона репостила публікації, у яких йшлося про те, що росія ввела війська нібито на свою територію, а російським солдатам били поклони та просили для них у Господа сил, вогню та перемоги.

«В ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у правопорушниці мобільний телефон з інформацією, що має інтерес для слідства. Встановивши наявність достатніх доказів у вчиненні кримінального правопорушення, поліцейські під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, заперечення тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України. Відповідно до санкції статті, жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої», – розповіла заступниця начальника слідчого відділення територіального підрозділу поліції Анастасія Черненко.

Одеське районне управління поліції №1