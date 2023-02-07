Жительку Подільська на Одещині затримали за підозрою у жорстокому вбивстві матері

Зі слів правопорушниці, старенька дратувала своєю присутністю, тому вона спробувала її отруїти, потім задушити і врешті розбила їй голову. Зловмисницю помістили під варту. Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Третього лютого 38-річна подільчанка повідомила поліцейським про те, що, повернувшись додому, виявила стареньку матір, з якою проживала разом, без ознак життя.

Під час встановлення обставин події, поліцейські з’ясували, що в родині часто були конфлікти. Розповідаючи про небіжчицю, донька нервувала, поліцейські одразу запідозрили її у причетності до загибелі матері. Врешті, жінка зізналася: останнім часом найрідніша людина її дратувала своєю поведінкою, тому вона вирішила її отруїти, розчинивши велику кількість пігулок в їжі. Коли старенька заснула, зловмисниця, аби довести задумане до кінця, почала душила її рушником. Мати, прокинувшись, стала чинити спротив доньці, і та побила її кочергою по голові.

Переконавшись, що потерпіла не подає ознак життя, правопорушниця зачинила будинок і пішла гуляти містом, а за кілька годин повернулася і подзвонила в поліцію.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, смерть 67-річної жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури повідомили громадянці про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках розпочатого провадження поліцейські призначили низку експертиз, в тому числі судово-психіатричну, яка має встановити осудність підозрюваної. На час слідства жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з санкцією статті, за умисне вбивство передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Подільське районне управління поліції