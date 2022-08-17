Жительку Полтавщини, яка намагалася вбити 6-місячного сина, ув’язнено на 10 років

За публічного обвинувачення Лубенської окружної прокуратури 38-річну жительку Хорольської територіальної громади визнано винною та на 10 років позбавлено волі за закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

У червні 2020 року, перебуваючи за місцем свого проживання, жінка кілька разів повернула голову 6-місячного сина, намагаючись зламати шийний відділ хребта, що призвело до втрати дитиною свідомості. У подальшому завдяки своєчасним реанімаційним заходам, проведеним батьком малолітнього, життя хлопчика вдалося врятувати.

Під час досудового розслідування та судового розгляду справи чоловік пояснював, що лікарі запідозрили у дитини важкий діагноз, унаслідок чого в дружини виник намір позбавити сина життя. Водночас обвинувачена неодноразово змінювала покази щодо обставин злочину та так і не визнала вини. Проте на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, Ленінський районний суд Полтави погодився з доводами прокуратури.

До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури