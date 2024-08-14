Жительку Рівненщини викрили на поширенні інформації про місця видачі повісток та зриві формування військового резерву

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури жительці Рівненщини повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, дівчина, будучи адміністратором Telegram – спільноти, регулярно розповсюджувала інформацію щодо проведення мобілізаційних заходів військовослужбовцями РТЦК та СП. Йдеться, зокрема, про поширення місць вручення військових повісток в одному з колишніх райцентрів області. Таким чином підозрювана попереджала ухилянтів, зривала процес формування військового резерву та перешкоджала законній діяльності ЗСУ.

Досудове розслідування проводять слідчі УСБУ в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 до 8 років.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури