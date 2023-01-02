Жительку Уманського району засуджено за шахрайство з бюджетними коштами

За процесуального керівництва Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури судом засуджено жительку Уманського району, яка шляхом обману заволоділа бюджетними коштами у виді соціальної допомоги одиноким матерям (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства 24-річна жінка впродовж декількох років без реєстрації шлюбу перебувала у фактичних шлюбних стосунках з чоловіком, з яким виховувала спільних дітей. Не зважаючи на це, обвинувачена з метою отримання соціальної допомоги регулярно подавала до органу праці та соціального захисту населення заяви, в які вносила недостовірні відомості про те, що не проживає з особою, від якої має дітей. У результаті чого жінка заволоділа бюджетними коштами у вигляді соціальної допомоги одиноким матерям на неповнолітніх дітей на загальну суму понад 80 тис. грн.

Суд визнав вказану особу винною у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та призначив покарання у вигляді 1 року позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Також судом в повному обсязі задоволено позов прокурора про стягнення з обвинуваченої на користь органу праці та соціального захисту населення незаконно отриманих коштів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури