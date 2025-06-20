Жительку Звягельщини викрили у незаконному отриманні «чорнобильських» виплат

Правоохоронці відділення поліції №1 (с-ще Ємільчине) Звягельського райвідділу зібрали докази причетності 59-річної жінки до махінацій, пов’язаних з виплатами для жителів територій, що зазнали радіоактивного забруднення. Днями досудове розслідування було завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідством встановлено, що наприкінці 2021 року фігурантка зареєструвалася в селі Ємільчинської громади, що віднесене до третьої зони гарантованого добровільного відселення через радіоактивне забруднення. Згодом жінка звернулася до суду та отримала позитивне рішення про нарахування доплати до пенсії.

Однак насправді жінка проживала в іншому населеному пункті. Таким чином понад два роки вона обманним шляхом отримувала додаткові виплати. Загальна сума шкоди, завданої державному бюджету, склала понад 250 тисяч гривень.

Слідчі відділення поліції №1 (с-ще Ємільчине) Звягельського райвідділу інкримінували жінці вчинення шахрайства, що завдало значної шкоди (ч. 2 ст. 190 КК України). Досудове розслідування проводилося під процесуальним керівництвом Звягельської окружної прокуратури.

За чинним законодавством обвинуваченій загрожує штраф від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Звягельський районний відділ поліції