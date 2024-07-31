Жительці Харкова загрожує довічне ув’язнення за злочини проти національної безпеки України

Прокурорами Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 58-річної жительки Харкова, якій інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ та глорифікацію збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Слідством встановлено, що завербована агентка російських спецслужб, встановивши зв’язок з адміністратором Телеграм-бота, який створений для збору розвідувальної інформації, передавала йому розвіддані щодо підрозділів ЗСУ, а також поширювала інформацію про маршрути переміщення техніки та військовослужбовців.

Окрім цього, у соціальній мережі прихильниця «руського міра» розповсюджувала матеріали, у яких міститься заперечення збройної агресії рф та глорифікація осіб, які її здійснюють.

Жінку затримано безпосередньо після отримання від куратора, який представився співробітником спецслужб рф, наступного завдання щодо збору інформації. Після виконаних завдань харків’янка мала намір виїхати з України.

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Рівненській області за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки органу безпеки області.

За вчинення зазначених злочинів, жінці загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури