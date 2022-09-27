жительці луганщини оголошено про підозру в колабораціонізмі

Поліцейські сектору захисту інтересів суспільства та держави ГУНП в Луганській області встановили мешканку Старобільського району, яка підозрюється в активній співпраці з окупаційною владою.

В ході слідства, яке здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за оперативного супроводу поліцейських, встановлено, що 36-річна начальниця одного з відділів Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної військово-цивільної адміністрації перейшла на бік ворога та зайняла посаду в органі окупаційної влади.

Жінка прийняла пропозицію окупантів та почала працювати на посаді начальника управління соціального захисту населення так званої «сєвєродонецької адміністрації лнр» .

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України «Колабораційна діяльність». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та можливістю конфіскації майна.

Відділ комунікації поліції Луганської області