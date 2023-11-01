Жителя Бердичева засуджено до 10 років ув’язнення за розбійний напад та жорстоке побиття 20-річного хлопця

За публічного обвинувачення прокурорів Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин у серпні 2016 року скоїв неодноразово судимий житель Бердичева, 1992 року народження, разом із своїм спільником.

Близько другої години ночі, після розваг у нічному закладі, вони напали на 20-річного хлопця, який у той момент проходив вулицею. Грабіжники жорстоко побили потерпілого та пограбували, забравши мобільний телефон, гаманець з готівкою та ювелірні вироби.

Після цього обвинувачений разом із спільником, який виявився неосудним, знову пішли розважатися.

За час досудового розслідування він скоїв новий злочин, за який (у лютому 2022 року) був засуджений до 5 років позбавлення волі.

За результатами судового розгляду вину обвинуваченого у вчиненні указаного злочину було повністю доведено в результаті чого його було засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури