Жителя Бердичева засуджено за смертельне побиття господаря будинку, у якого вшановував роковини смерті свого батька

За обвинувачення прокурорів Чуднівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурор довів, що злочин проти життя та здоров’я людини скоїв неодноразово судимий 35-річний житель Бердичева.

Трагічна подія сталася у травні 2020 року. Тоді ж, у день річниці смерті свого батька, обвинувачений приїхав до потерпілого, який проживав у селі Житомирського (раніше Чуднівський) району.

Увечері, під час застілля, де були присутні й інші особи, згадуючи покійника, господар будинку висловив свою думку стосовно причини його смерті. Однак почута версія так розлютила обвинуваченого, що він накинувся на потерпілого з кулаками та дерев’яним поліном, заподіявши тяжких тілесних ушкоджень. Від отриманих травм 41-річний чоловік помер через декілька днів.

Свою вину фігурант визнав повністю, розкаявся та зізнався, що шкодує про скоєне.

Вже наступного дня після вчинення злочину його взяли під варту, де він перебуватиме до набуття вироком законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури