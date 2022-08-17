Жителя Бердичівського району ув’язнено на 10 років за вбивство і тілесні ушкодження

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві однієї людини та заподіянні легких тілесних ушкоджень іншій (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що злочин проти життя та здоров’я двох осіб у грудні минулого року скоїв неодноразово судимий 57-річний житель Андрушівської ОТГ Бердичівського району.

Того дня обвинувачений з двома своїми приятелями розпивали алкогольні напої у будинку співмешканки, де він проживав. Під час такого «відпочинку» засудженому раптом не сподобалася присутність співмешканки, тому він нецензурною лайкою змусив жінку покинути компанію та вийти з будинку.

Коли ж один з приятелів заступився за неї і зробив зауваження, зловмисник ще більше розлютився та накинувся на захисника, жорстоко його побивши. Від отриманих побоїв чоловік помер.

Крім цього, фігурант справи побив і другого приятеля, який намагався захистити потерпілого.

За висновками судово-психіатричного експерта, обвинувачений не перебував у стані фізіологічного афекту та цілком усвідомлював свої дії.

Оцінивши надані прокурором докази, досліджені у судовому засіданні, суд призначив реальне покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури