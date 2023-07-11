Жителя Берегівщини підозрюють у вбивстві свого товариша з необережності

Вчора, 10 липня, до поліції надійшло повідомлення від медиків про смерть у кареті швидкої медичної допомоги 47-річного жителя села Новоселиця Берегівського району. Для з’ясування обставин за викликом виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції.

Правоохоронці зафіксували факт смерті чоловіка, відкрили кримінальне провадження та призначили проведення судово-медичної експертизи, для того, щоб встановити точну причину загибелі.

Так, за висновками експертів вдалося з’ясувати, що смерть була насильницького характеру. Правоохоронці дізналися, що того дня потерпілий розпивав алкогольні напої у місцевому барі. Там у нього виник конфлікт з 34-річним односельчанином, який переріс у бійку.

Саме тоді молодший з чоловіків вдарив 47-річного потерпілого кулаком у обличчя, внаслідок чого той впав на бетонне покриття, вдарився головою та втратив свідомість. Так і не приходячи до тями, він помер дорогою до лікарні.

Співробітники поліції вже розшукали та затримали фігуранта, причетного до смерті чоловіка. Наразі, у порядку статті 208 КПК України, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.Слідчі кваліфікували дії затриманого як вбивство вчинене з необережності (ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України).

Зловмисникові вже повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області