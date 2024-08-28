Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за незаконне поводження з бойовими припасами, вогнепальною та холодною зброєю

Небезпечні предмети чоловік привіз з Донеччини та зберігав вдома, наражаючи на небезпеку не лише себе, а й оточення. Тепер правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Викрили правопорушника наприкінці червня поточного року слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції. В рамках розпочатого провадження вони спільно зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби обласної поліції провели санкціонований обшук за місцем мешкання 36-річного жителя Татарбунарської ОТГ. В одній із кімнат приватного домоволодіння правоохоронці виявили три корпуси ручних осколкових гранат та запали до них, обріз рушниці з набоєм та штик-ніж.

Експерти підтвердили, що вилучені корпуси й запали належать до бойових припасів, є конструктивно сумісними та в сукупності утворюють придатні до вибуху ручні осколкові гранати РГД-5 та Ф-1, обріз є переробленою саморобним способом гладкоствольною вогнепальною зброєю, виготовленою з одноствольної мисливської рушниці, патрон 16-го калібру є боєприпасом до мисливської вогнепальної зброї, а ніж від автомата Калашникова і відноситься до військової короткоствольної холодної зброї колючої дії.

Під час слідства поліцейські встановили, що вилучені предмети правопорушник привіз додому із Донеччини.

«На підставі висновків експертних досліджень та за наявності інших зібраних в ході слідства доказів ми висунули фігуранту обвинувачення у придбанні, зберіганні, носінні вогнепальної та холодної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Ці злочини кваліфікується за частинами 1 та 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування завершено й обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно з чинним законодавством, обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі», – прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Заходи поліцейські проводили спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в Одеській області, під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Поліцейські зауважують: відповідно до ч. 3 ст. 263 ККУ, не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини