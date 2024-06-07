Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за самовільне зайняття землі в охоронній зоні

На земельній ділянці Саратської територіальної громади чоловік вирішив незаконно зайнятися садівництвом. Правопорушнику загрожує покарання від обмеження до позбавлення волі.

58-річний місцевий житель, не маючи відповідних дозвільних документів, встановив загорожу на земельній ділянці площею 1277 квадратних метрів у прибережній захисній смузі річки Сарата, що розташована в межах охоронної зони. І почав засаджувати фруктовими деревами.

Протиправні дії виявили та задокументували працівники Білгород-Дністровського районного відділу поліції.

«Ми зібрали достатньо доказів та під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у самовільному зайнятті земельної ділянки в охоронних зонах. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 197-1 Кримінального кодексу України і карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років. Досудове розслідування ми завершили і обвинувальний акт вже скерували до суду», – повідомив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції