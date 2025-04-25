Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за вбивство сусіда та незаконне поводження з холодною зброєю

Фігуранту висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує чималий термін ув’язнення.

Нагадаємо: подія сталася у грудні минулого року в одному з сіл Кароліно-Бугазької громади.

Напередодні між сусідами 80-ти та 69-ти років виникла побутова сварка, в ході якої старший побив молодшого, про що потерпілий повідомив на спецлінію 102. Правоохоронці опитали сторони конфлікту і розпочали провадження за ознаками ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Але потерпілий, маючи образу на односельця, вирішив не чекати завершення слідства, а піти та помститися своєму кривднику. Вранці він викликав останнього на подвір’я приватного домоволодіння і спровокував сутичку, в ході якої вдарив господаря у груди ножем, який мав при собі. За результатами судово-медичної експертизи, потерпілий помер від гострої крововтрати, спричиненої ножовим пораненням.

Після скоєного зловмисник повернувся додому і сховав знаряддя злочину. Поліцейські затримали правопорушника і вилучили низку речових доказів у справі, в тому числі ніж. За експертним висновком, знаряддя злочину відноситься до короткоклинкової холодної зброї колючої дії.

Як повідомив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, після проведення низки судових експертиз та зібрання достатньої кількості доказів слідчі висунули фігуранту обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, та незаконному носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України правоохоронці вже скерували до суду. Очікувати вирок правопорушник буде під вартою. Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Обвинувачення в суді підтримуватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини