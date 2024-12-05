Жителя Білгород-Дністровського району судитимуть за вбивство та зґвалтування 16-річної дівчини

Слідчі висунули 33-річному чоловіку обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду. Правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: у вересні від жительки Саратської територіальної громади на спецлінію «102» надійшло повідомлення про зникнення її неповнолітньої племінниці. Дівчина напередодні пішла з дому і перестала виходити на зв’язок.

Кілька годин правоохоронці розшукували безвісті зниклу, і вночі виявили її зі слідами насильницької смерті у водоймі на околиці населеного пункту, в якому вона проживала. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу, за результатами якої причиною її смерті стала механічна асфіксія внаслідок удушення.

В ході розслідування обставин вбивства оперативники та слідчі встановили коло спілкування потерпілої, де та з ким вона востаннє проводила час, і вийшли на слід зловмисника. Поліцейські з’ясували, що дитина спілкувалась з 33-річним односельцем. У той день, зустрівшись, він пригостив її морозивом і почав чіплятися. Через пручання дівчинки чоловік почав її душити, відтягнув до ставка неподалік та зґвалтував, а щоб приховати тіло, кинув у воду.

Поліцейські оперативно розшукали правопорушника та затримали його в процесуальному порядку.

Як повідомив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко, після проведення низки експертиз та зібрання всіх доказів злочинних дій фігуранта, слідчі висунули йому обвинувачення у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, поєднаному зі зґвалтуванням, та зґвалтуванні неповнолітньої особи. Обвинувальний акт за п. 10 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Очікувати вироку він буде під вартою.

Обвинувачення в суді підтримуватиме Білгород-Дністровська окружна прокуратура.

Поліцейські закликають батьків та усіх, хто їх замінює, частіше говорити з дітьми про правила безпечної поведінки, аби уникнути випадків скоєння відносно них протиправних дій, а у випадку зникнення дітей – одразу повідомляти на спецлінію «102», не гаючи часу. Дітям радимо завжди попереджати рідних, куди і з ким ідете. Якщо здається, що хтось має намір вчинити протиправні дії, потрібно дістатися найближчого місця скупчення людей, звернутися по допомогу до дорослих, тобто привернути до себе увагу.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини