Жителя Білгорода-Дністровського затримали за підозрою у жорстокому вбивстві цивільної дружини

У неділю ввечері правопорушник звернувся на спецлінію «102» з повідомленням про те, що виявив вдома співмешканку без ознак життя. За вказаною адресою поліцейські застали нетверезого 46-річного господаря в скривавленому одязі та 55-річну господиню з множинними ножовими пораненнями. Чоловік запевняв, що після сімейного застілля ліг спати й гадки не має, що сталося з його цивільною дружиною. Але дуже швидко правоохоронці встановили, що до смерті жінки причетний саме він.

Встановивши перебіг подій, поліцейські з’ясували: в ході спільного вживання алкогольних напоїв між співмешканцями спалахнула сварка, в ході якої чоловік схопив кухонний ніж і наніс жінці 17 ударів по всьому тілу. Щоб приховати сліди злочину, він перетягнув її у ванну кімнату, змив сліди крові з ножа й підлоги і ліг спати. А прокинувшись, зателефонував до поліції.

«З місця події поліцейські вилучили речові докази і направили їх на експертизу. Слідчі під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили 46-річному фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

За клопотанням поліцейських на час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За умисне вбивство зловмиснику загрожує від семи до п’ятнадцяти років ув’язнення», – прокоментував начальник територіального відділу поліції Павло Бобчинський.

Триває слідство.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області