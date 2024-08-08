Жителя Буковини засуджено до 5 років ув’язнення за розбещення малолітньої дитини

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Чернівецької окружної прокуратури суд визнав місцевого жителя винним у розбещенні малолітньої дитини (ч. 2 ст. 156 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у серпні 2023 року 49-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, поблизу стадіону, розташованого поруч із закладом освіти, вчинив розпусні дії відносно 10-річної дитини.

Дівчинці вдалося вирватись від кривдника, втекти і покликати дорослих на допомогу.

Свою вину чоловік не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до інкримінованого правопорушення.

До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.

Крім того, відомості щодо нього внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції спільно зі слідчими СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура