Жителя Чернігівщини засуджено до 7 років позбавлення волі за умисне вбивство матері

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської обласної прокуратури Ічнянським районним судом визнано винним 58-річного мешканця Прилуцького району в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Вироком суду його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурором доведено, що у липні 2023 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час побутового конфлікту зі своєю матір’ю наніс їй численні удари руками і ногами в область грудної клітини та голови, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Внаслідок травматичного шоку від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці події.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину в повному обсязі.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури