Жителя Чернівецького района затримали за нанесення ножового поранення синові

Слідчі відділення № 6 (м. Новоселиця) вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину та звернулися до суду з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу. За нанесення тяжких тілесних ушкоджень підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Учора, 13 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію потерпілого з ножовим пораненням живота. Для з’ясування обставин отримання тілесних ушкоджень на місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції.

Попередньо поліцейські з’ясували, що напередодні увечері, 46-річний житель села Бочківці вдома розпивав алкогольні напої із дружиною та їхнім 21-річним сином. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, у ході якого батько наніс синові декілька ударів ножем у живіт, чим спричинив потерпілому проникаюче ножове поранення. Вказані тілесні ушкодження є небезпечними для життя та відносяться до категорії тяжких.

Правоохоронці затримали буковинця в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області