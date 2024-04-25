Жителя Чернівців засуджено до 7 років ув’язнення за умисне вбивство знайомого

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 75-річного жителя Чернівців визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Його засуджено до 7 років позбавлення волі. При ухваленні вироку суд врахував обставини, які пом’якшують покарання: те, що обвинувачений раніше не притягувався до кримінальної відповідальності та є особою похилого віку.

Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 16 квітня минулого року, перебуваючи у помешканні 77-річного чернівчанина, під час спільного розпивання алкогольних напоїв, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, обвинувачений наніс йому смертельні ножові поранення.

До набрання вироку законної сили він перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура