Жителя Чорноморська викрили у шахрайстві з використанням фішингових вебсайтів

20-річному правопорушнику слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Викрили зловмисника співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ спільно з працівниками Управління СБУ в Одеській області та слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2.

Поліцейські встановили, що раніше судимий за шахрайство молодик знову вдався до знайомої йому справи.

Аби отримати конфіденційну інформацію 20-річний правопорушник, вступивши у злочинну змову з наразі невстановленими слідством особами, створював сайти-двійники, за допомогою яких ошукував довірливих громадян.

«Приманкою» у молодика був створений шахрайський вебресурс для отримання громадянами України одноразової грошової допомоги в рамках державної фінансової програми «єПідтримка». Шахраї розсилали через один з популярних месенджерів фішингові посилання на шахрайській вебсайт, ззовні схожий на офіційну сторінку державного сервісу, на якому громадянам пропонувалось ввести дані своїх банківських карток для оформлення державної допомоги. Одна з потерпілих, отримавши таке посилання та будучи впевненою в тому, що воно є справжнім, бажаючи отримати державну фінансову допомогу, перейшла на фейковий сервіс та внесла дані своєї банківської картки. Отримавши бажану інформацію, зловмисник відразу привласнив її гроші у сумі 6000 гривень, які були на рахунку.

Аналогічним чином правопорушник промишляв і на одному з популярних онлайн-сервісів з торгівлі товарами. Видаючи себе за покупця, зловмисник переконував громадян у намірі придбати у них товар та пропонував перейти за посиланням на заздалегідь спеціально створений шахрайський ресурс для оформлення безкоштовної доставки товару. Довірливі громадяни, бажаючи продати товар, погоджувались на ці умови та вводили свої особисті дані й реквізити своїх банківських карток на шахрайській вебплатформі. Як тільки зловмисник у такий спосіб отримував бажану для себе інформацію, то здійснював зняття грошей, які були на рахунках потерпілих.

Так «на гачок» шахрая потрапили чоловік і жінка, у яких загалом було знято 5000 гривень.

Крім того, молодик під вигаданими анкетними даними розміщував в інтернет-мережі оголошення щодо надання послуг з міжміських пасажирських перевезень та спонукав громадян, які з ним зв’язувалися, до їх повної предоплати. За поїздку з Дніпра до Києва один чоловік перерахував 1000 гривень, після чого зловмисник перестав відповідати на його повідомлення.

Наразі встановлено, що правопорушник протягом 2022 року ошукав чотирьох громадян з різних областей України, заволодівши їхніми грошима в сумі 12 тисяч гривень.

В ході проведення санкціонованих заходів правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, електронні пристрої, документи, платіжні картки та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

«За наявності достатніх зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Цей злочин кваліфікується за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке тягне за собою її санкція – позбавлення волі на строк до восьми років», – розповів старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Микола Чубок.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даних оборудок.

Відділ комунікації поліції Одещини