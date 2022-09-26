Жителя Дніпропетровщини викрили у шахрайстві з використанням фішингу на платформі оголошень

За допомогою фішингових посилань зловмисник отримував доступ до банківських рахунків користувачів. У такий спосіб він привласнив близько пів мільйона гривень. За скоєне йому може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Схему інтернет-шахрайства викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції та за участі працівників служби безпеки ПриватБанку.

Житель Павлограда видавав себе за покупця на платформах оголошень. Обговорюючи деталі угоди з продавцями, фігурант направляв їм фішингове посилання нібито про інтернет-оплату. Банківські дані, введені користувачами на фішинговому ресурсі, автоматично ставали відомі зловмиснику. Надалі з рахунків потерпілих він привласнював гроші. Загальна сума збитків сягає пів мільйона гривень.

За місцем проживання зловмисника працівники поліції провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки, що використовувалася у протиправній діяльності. Вилучену техніку направлено на експертні дослідження.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Центральна окружна прокуратура Дніпра.

Кіберполіція нагадує громадянам: у разі купівлі товарів на платформі оголошень, обговорюйте деталі угоди лише в чаті цієї платформи і не переходьте у месенджери. Також необхідно уважно перевіряти URL-адресу необхідного сайту, адже один зайвий символ може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

Департамент кіберполіції Національної поліції України