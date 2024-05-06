Жителя Харківщини, який допомагав окупантам грабувати односельців, увʼязнили на 11 років

Київський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним у пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 30 квітня.

Йдеться про мешканця села Мартове Чугуївського району Харківської області. Він був охоронцем на дачі в прибережній зоні водосховища Сіверського Донцю.

У 2022 році під час окупації на дачах поселилися бойовики «ЛНР» і «ДНР», а охоронець залишився працювати і всіляко їм допомагав. При цьому сам носив одяг темно-зеленого кольору, схожий на військовий. На плечі у нього бачили щось схоже на вогнепальну зброю.

Обвинувачений впустив окупантів у будинок, який охороняв, а також допомагав грабувати сусідні дачі.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав себе винним і просив виправдати його. Повідомив, що від початку солдати застосували до нього примус і це бачив тільки тільки один охоронець, який був із ним, але виїхав за кордон і зараз невідомо де. Погрози стали буденністю, при ньому одному чоловікові в руку дали гранату з вивернутою чекою і веліли розказувати де, що і як. Їм не було чого розказувати, вони і так всюди все відкривали і показували, адже їм дали добро власники домоволодінь.

Одного разу він проїжджав повз місця, де живуть його односельці і бачив, як військові їх забирали. Його тоді зупинили, почали запитувати, куди і для чого їде. Де живуть ці люди він не показував, бо військові мали їхні документи і знали, де вони живуть. Військові знали де все знаходиться, він їх не возив.

Незважаючи на такі показання, суд вважає, що обвинувачення повністю підтверджується зібраними доказами. Зокрема, показаннями 12 свідків із числа жителів села.

Місцеві бачили, як під час окупації цей чоловік їздив по селу на скутері. Одного разу за ним слідом їхали військові на зелених «Нивах». Іноді він сідав у машину до окупантів і їхав разом із ними.

Чоловік користувався мобільним телефоном і зідзвонювався із командиром підрозділу 2 батальйону 104 полку «Народної міліції ДНР» із позивним «Борець». Після затримання він добровільно видав слідчому телефон і не заперечував, що спілкувався з ДНРівцем. В смс-повідомленні зі змістом «Трава» бойовик запитував, де в селі можна дістати наркотики. Повідомлення «Разгрузка» стосувалося амуніції, бо в солдатів була тільки зимова форма. Іншим разом він допомагав військовим знайти в селі авто. Повідомлення «Молоко» стосувалося продуктів харчування.

«Борець» давав обвинуваченому різні завдання, як-то підшукати, хто з місцевих міг би відремонтувати їм машину, а також, де солдати могли б узяти собі літній одяг. Обвинувачений привів окупантів до жителя села, який погодився відремонувати авто, а також показав на будинок, з якому солдати взяли собі одежу і взуття.

У суді показання давали охоронці сусідніх будинків. Оскільки окупанти були озброєні, то охорона за погодженням із домовласниками зовсім їм не перечила і військові виносили все, що хотіли. Солдати ходили по кімнатам, забирали речі, починаючи від дитячих іграшок зовсім маленьких до новорічних прикрас. Вони намагались все складати в пакети, але назбирали дуже багато, тому поклали все в простирадло, звʼязали у вузол і частково виносили в простирадлі, частково в пакетах, мішках.

Вважається, що саме за наводкою обвинуваченого були затримані двоє місцевих жителів під приводом фільтрації. Ці чоловіки нібито машиною збили шлагбаум і солдати закрили їх у бараку. Пізніше солдати відкрили двері бараку і показали обвинуваченому, де вони сидять. Той посміявся над ними, кажучи одному з них: «Що ти, докатався?!». Затримані полагодили шлагбаум і їх відпустили. Але вже через добу обвинувачений нібито привів солдатів до них додому і їх повторно забрали. Заручники 11 днів утримувалися на Вовчанському агрегатному заводі, де їх допитували.

Військові залучали місцевих жителів до примусових робіт. У вересні 2022-го, за лічені дні до звільнення села, двох чоловіків залучили до риття траншеї. Викопувати допомагав і обвинувачений, але очевидці говорили, що він робив це добровільно. Яму накрили деревиною та вийшов бліндаж. У яму хотіли покласти буржуйку для обігріву і приготування їжі. Свідки розповіли, що обвинувачений запропонував військовим дати свою меншу буржуйку, яка краще впишеться. Солдати разом із ним поїхали і привезли цю буржуйку.

Жоден зі свідків не був очевидцем, що окупанти примушували обвинуваченого до співпраці

Чоловіка засудили до 11 років тюремного покарання із конфіскацією майна та забороною обіймати посади, повʼязані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 14 років.

Під час окупації обвинувачений справді носив мисливську гвинтівку. Це підтверджується іншим вироком суду, яким його притягнули за незаконне поводження зі зброєю. За матеріалами справи, у червні 2022-го, перебуваючи на вулиці Набережній у селі Мартове, Харківської області чоловік знайшов чохол із гвинтівкою і 32 патронами.