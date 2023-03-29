Жителя Хмельниччини, який за хабар хотів уникнути кримінальної відповідальності, засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 40-річного мешканця Хмельницького району у крадіжці в умовах воєнного стану та наданні неправомірної вигоди службовій особі ( ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 369 КК України). Його засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі.

Крадіжку чоловік вчинив у грудні 2022 року в одному із супермаркетів м. Старокостянтинів.

У камері схову разом зі своїми речами він вирішив прихопити майно іншого відвідувача магазину. Потерпіла жінка одразу звернулась до поліції і зловмисника вирахували по камерах відеоспостереження в той же день.

Розуміючи, що він перебуває на іспитовому терміні за вчинення крадіжки у минулому, чоловік вирішив підкупити правоохоронців, щоб не потрапити до в’язниці.

В приміщенні відділку поліції крадій запропонував слідчому 7500 грн, однак відкупитись не вдалось. Його затримали на місці.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури