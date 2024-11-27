Жителя Хмельниччини засуджено за сексуальне насильство стосовно 5-річного хлопчика

За публічного обвинувачення Шепетівської окружної прокуратури суд визнав винним 38-річного жителя Шепетівського району у сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини (ч. 4 ст. 153 КК України). Його засуджено до 6 років позбавлення волі.

У березні цього року засуджений вчинив сексуальне насильство стосовно 5-річного хлопчика, який прийшов до нього в гості.

Після вчиненого наказав йому нікому не розповідати про подію та дав іграшку. Однак ввечері дитина все розповіла матері.

Відомості щодо чоловіка буде внесено до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Під час судового розгляду прокурори дотримувалися міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, а також Стандартів роботи прокурора у кримінальних провадженнях за участю дітей.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури