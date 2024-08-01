Жителя Івано-Франківська засуджено до 8 років ув’язнення за вбивство сусідки

За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Івано-Франківська 38-річного раніше судимого місцевого мешканця засуджено за умисне вбивство та крадіжку (ч.1 ст.115, ч.4 ст.185 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у лютому 2024 року засуджений позбав життя свою 65-річну сусідку. Вони разом розпивали спиртні напої у квартирі потерпілої. Чоловік задушив жінку, а після цього зняв з неї сережки.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Івано-Франківського РУП ГУНП в області.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Івано-Франківська обласна прокуратура