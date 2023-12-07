Жителя Ізмаїльського району судитимуть за психологічне насильство над цивільною дружиною

За скоєне, згідно із чинним законодавством, правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Житель одного із сіл Саф’янівської територіальної громади через ревнощі вчиняв дружині сімейні сварки. Він у присутності своїх трьох неповнолітніх дітей висловлювався у бік жінки нецензурною лайкою, принижував її. Відносно кривдника поліцейські двічі складали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства, що передбачено частинами 1 та 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та поставили його на профілактичний облік.

Після цього чоловік трохи вгамувався, однак через рік знову взявся за старе. Правоохоронці проводили з правопорушником профілактичні бесіди, попереджали про можливість притягнення до кримінальної відповідальності, склали відносно нього ще три адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства. За рішенням суду чоловік сплачував штрафи, однак належних висновків для себе не робив.

Жінка, не бажаючи більше терпіти знущання співмешканця, переїхала до батьків. Втім, він навідався і до родичів, де у їхній присутності дозволив собі словесно її ображати. Тоді поліцейські за заявою потерпілої розпочали вже провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі висунули фігуранту обвинувачення у домашньому насильстві, тобто умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою винний перебував у близьких відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. За це правопорушення чоловіку загрожує максимальне покарання у вигляді двох років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування поліцейські завершили й обвинувальний акт скерували до суду», – повідомила старша слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Карина Мельникова.

Поліцейські закликають громадян не терпіти фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства в сім’ї, не замовчувати ці негативні прояви у родині, а відразу звертатися по допомогу до інспекторів сектору протидії домашньому насильству територіальних підрозділів поліції або телефонувати на спецлінію «102». Також консультацію та підтримку постраждалим надають на Урядовій «гарячій лінії» з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 1547. Максимально вичерпну інформацію щодо домашнього насильства, підтримку та допомогу в цьому питанні можна отримати й у чат-боті МВС https://t.me/police_helpbot», – наголосила старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Валентина Іванова.

Нагадаємо, з 25 листопада до 10 грудня в Україні проходить кампанія «16 днів проти насильства». Основна її мета – привернення уваги до проблеми подолання насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності громадян щодо форм насильства, алгоритмів протидії кривдникам та захисту прав жінок і чоловіків.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини