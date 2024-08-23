Жителя Ізмаїльського району судитимуть за вчинення систематичного домашнього насильства над сестрою

Правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі.

Після смерті матері, останніх пів року 54-річний житель Саф’янівської громади робив нестерпним життя своєї 58-річної сестри, з якою разом проживає. Чоловік прискіпувався до жінки з приводу побутових непорозумінь, влаштовував скандали, словесно ображав, принижував, погрожував фізичною розправою та одного разу навіть вдарив.

«Відносно сімейного кривдника ми тричі складали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства, що передбачено частинами 1 та 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд спочатку обмежився попередженням, а коли чоловік продовжив вчиняти протиправні дії відносно своєї сестри, наклав на нього штрафні санкції. Були випадки, коли чоловік приходив додому у стані сп’яніння, злий, і залякана жінка одразу прямувала до мене додому. Разом ми повертались до її брата, я вгамовував його, проводив з ним профілактичні бесіди та попереджав про кримінальну відповідальність у разі вчинення аналогічних вчинків у подальшому», – розповів поліцейський офіцер Саф’янівської громади Роман Кочкалов.

Втім, свого ставлення до сестри чоловік не змінив і продовжив кривдити її. Після чергового звернення потерпілої до поліції, коли домашнє насильство з боку чоловіка стало систематичним, слідчі розпочали вже провадження за ст. 126-1 Кримінального кодексу України.

«Провівши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули кривднику обвинувачення в умисному систематичному вчинені психологічного та фізичного насильства щодо особи, з якою винний перебуває у системних відносинах, що призводить до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. За це правопорушнику загрожує покарання у вигляді громадських робіт строком від 150 до 240 годин або пробаційного нагляду на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років. Обвинувальний акт вже скеровано до суду», – розповів слідчий Ізмаїльського районного відділу поліції Вадим Хмельниченко.

Правоохоронці закликають всіх, хто потерпає від фізичного, психологічного, економічного чи сексуального домашнього насильства, не замовчувати це, а одразу звертатися по допомогу до територіального підрозділу поліції або телефонувати на спецлінію «102». Також можна звернутися на урядову гарячу лінію за номером 1547, фахівці якої надають психологічну консультацію та підтримку постраждалим. Корисну інформації щодо протидії домашньому насильству можна отримати і в чат-боті МВС: @police_helpbot.

Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон, до розробки якого активно долучались співробітники МВС України та Національної поліції, який посилює відповідальність кривдників, дає додаткові можливості реагування для правоохоронців та покращує правовий захист постраждалих.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини