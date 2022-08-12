Жителя Кременеччини підозрюють у нелегальному переправленні за кордон культурних цінностей
Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру жителю Кременеччини у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).
За даними слідства, чоловік разом зі спільником через оператора поштового зв’язку незаконно відправив до столиці Республіки Польща колекцію з 382 наконечників до скіфських стріл VII ст. – III ст. до н.е., знайшовши покупця в соцмережах.
Правоохоронці виявили та вилучили з міжнародного відправлення зазначені культурні цінності.
Триває розслідування, що здійснюють слідчі Управління СБУ в Тернопільській області.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet