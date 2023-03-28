Жителя Кривого Рогу, який коригував російські удари по рідному місту, посадили на 15 років

Дзержинського райсуд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області визнав громадянина винним у державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 22 березня.

У месенджері Telegram обвинувачений долучився до каналу з описом: «Отправка данных о позициях и техники ВФУ и нацбатах украины на канал … и в штаб ВКС РФ! Обратная связь».

З власної ініціативи він встановив контакт із користувачем, який за номером телефону ідентифікований як діючий співробітник 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Російської федерації.

У період із 05.05.2022 по 13.07.2022 року чоловік надсилав представнику ФСБ РФ інформацію про розташування у місті підрозділів Збройних Сил України, територіальної оборони, військової техніки із зазначенням точних координат та фотознімків місцевості, а також доповідав про суспільно-політичну обстановку.

Наприклад, відправив скріншот з Google Maps із відміткою «червоний хрест» на пʼятьох будинках і поясненням, що тут розміщується штаб та особовий склад підрозділів територіальної оборони.

Співробітник російської спецслужби давав обвинуваченому завдання збирати актуальні дані про діючі аеропорти. Після цього чоловік надіслав росіянину фото з позначкою «міжнародний аеропорт» і поясненням: «На 04.05.22 полностью в рабочем состоянии. Ранее были пару прилетев, но все ушло в землю. Полоса не повреждена. Интенсивно используется».

Мешканець Кривого Рогу також повідомляв, що майже всі гуртожитки навчальних закладів зайняті і наче як теоробороною та надіслав фото гуртожитків. Крім того, він зʼясовував, чи ідуть відновлювальні роботи на мосту – евакуаційному маршруті особового складу українських військових. Також перевіряв, чи використовується ЗСУ музей історії авіації при коледжі.

21 червня 2022-го співробітник ФСБ РФ писав обвинуваченому: «Добрый день. Уверен Вы обратили внимание на активизацию Вооруженных Сил России в наступательных действиях на северном и южном направлениях. Криворожское также остается приоритетным, и хотели бы попросить Вас быть на связи в этот период, могут быть дополнительные задачи. Просьба осветить обстановку в районе аэропорта… Заранее благодарны за оперативность и качество!».

Обвинувачений, будучи прихильником окупації України, давав поради російським військовим: «В районе города есть не плохо работающие ПВО, необходимо уменьшать высоту полета».

У судовому засіданні зловмисник визнав вину повністю. Сказав, що розумів, що листувався зі співробіником ФСБ РФ і відпрацьовував його завдання.

Суд врахував обставинами, що помʼякшують покарання, щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.

Чоловіка засудили до 15 років увʼязнення і конфіскують його автомобіль.