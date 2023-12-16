Жителя Кривого Рогу затримали за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своїй дружині

Під час сварки чоловік побив 41-річну жінку по голові. Потерпілу у важкому стані госпіталізували до міської лікарні.

Злочин стався 3 грудня в одній з квартир на території Покровського району міста. Між чоловіком та жінкою виникла сварка, в ході якої 45-річний нападник завдав декілька ударів потерпілій по обличчю. Жінка у непритомному стані була доставлена до лікарні.

12 грудня слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. 14 грудня йому обрали запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького районного управління поліції