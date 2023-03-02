Жителя Києва судитимуть за шахрайство з землею територіальної громади Одеси
Чоловік шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, придбав право на земельну ділянку Одеської міської ради вартістю понад 27 мільйонів гривень. Майнові збитки потерпілій стороні зловмисник відшкодував. Разом з тим за протиправні дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 35-річний уродженець міста Одеси, який зареєстрований нині в столиці, за попередньою змовою з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, впродовж 2020-2021 років реалізували план на привласнення чужої землі площею 0,3527 га, розташованої в Одесі на вулиці Мечникова.
Впродовж вказаного періоду часу один зловмисник, матеріали щодо якого збираються окремо, спеціально придбав мале приватне підприємство, основний вид діяльності якого будівництво житлових і нежитлових будівель, зробив співучасника змови його власником і виготовив завідомо підроблені офіційні документи, що нібито надавали право власності даному підприємству на ласий шмат землі, який хотіли прибрати до рук. Інший зловмисник, в свою чергу, користуючись завідомо підробленими документами, подав їх у відповідні реєстраційні органи з метою придбання права власності на земельну ділянку, що належала територіальній громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради.
Привласнивши безпідставно чужу власність, вартістю 27 196 910,74 гривень, що є особливо великим розміром, фігурант спричинив територіальній громаді міста Одеси майнову шкоду на зазначену суму.
В ході слідства було проведено низку судових експертиз та ряд інших слідчих заходів, зібрано достатньо доказів, на підставі яких фігуранту висунули обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах; та кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, за кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Обвинувальний акт скеровано до суду. Відповідно до чинного законодавства, максимальне покарання, яке загрожує чоловіку, – до дванадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна.
Заходи проводили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.
Головне управління Національної поліції в Одеській області