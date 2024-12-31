Жителя Київщини з цілою купою кримінальних пригод суд виправдав від звинувачень у держзраді

Бородянський районний суд Київської області визнав жителя селища Бабинці Бучанського району Миколу Ю. невинуватим у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 27 грудня.

За версією обвинувачення, 11 березня 2022 року, пересуваючись уздовж вулиці Івана Франка в смт Бабинці, ззовні військової техніки Збройних сил Російської Федерації, Микола показував окупантам будинки, господарі яких виїхали, а також повідомив місце проживання колишнього працівника правоохоронного органу. При цьому зазначив про нього як особу, що може мати вогнепальну зброю та чинитиме опір.

Того ж дня солдати зайшли до будинку і залякували господарю та погрожували насильством йому та його сімʼї. Цей чоловік справді до 2016 року працював у поліції. У суді він розповів, що 11 березня 2022 року до нього прийшли з обшуком російські солдати, вивели його на подвірʼя і стали погрожувати, вимагали зброю та інформацію про розташування українських військових. Сказали йому сказали, що його «здали». Провели в будинку обшук, але нічого цікавого не знайшли. Наступного ранку російський офіцер попередив чоловіка щоб він тікав, бо його можуть розстріляти, а тому він того ж дня покинув селище Бабинці. Чоловік вважає, що про нього окупантам міг повідомити обвинувачений, оскільки він спілкувався з російськими військовими, показував їм вільні будинки, куди можна заселятися, їздив на автомобілі з намальованою літерою «V».

Інший чоловік, який весь час окупації він проживав у Бабинцях, бачив як на БМП їхали російські військові і з ними, начебто, був Микола і показував їм рукою у бік трансформаторної підстанції, де неподалік живе колишній працівник поліції.

За довідкою-характеристикою селищного старости, Микола ніде не працює, неодноразово на нього були усні скарги від сусідів, що він грабував двори і під час окупації заселяв російських військових.

Підсудний винуватим себе не визнав і пояснив, що проживав в селищі Бабинці у старому батьківському будинку. У перший день війни 24 лютого 2022 року він був у своїх знайомих в сусідньому селі Здвижівка і ввечері в це село стали заходити ворожі колони. Коли він прийшов до знайомого, щоби переночувати, той розповів, що його сусід співробітник СБУ і для нього потрібно збирати інформацію про рух російських колон техніки. Тому обвинувачений в подальшому їздив по селу на велосипеді і фіксував таку інформацію. 27 чи 28 лютого він лісом і полем на велосипеді повернувся додому в Бабинці. А вже вранці до нього прийшли бородаті російські військові, розбили шибку у вікні, перевірили документи і оглянули будинок. Потім він був у сусіда, який на телефон знімав рух ворожих колон, а через декілька днів прийшли російські військові і побили їх обох. Іншим вечором він зайшов до тітки, яка розповіла, що приходили окупанти, вивели дядька на вулицю, погрожували йому, стріляли біля нього і примушували показати, де живуть мисливці і той вимушено показав на мисливця. Пізніше стало відомо, що окупанти затримали якогось міліціонера, але обвинувачений стверджує, що особисто до цього не причетний і тих осіб, яких затримували, взагалі не знав. Будь-яку співпрацю з окупаційними військовими він заперечує і запевняє, що з ними не спілкувався і ніякої допомоги їм не надавав. По селищу Бабинці він міг пересуватися, бо знав безпечні маршрути, проте були випадки, коли і його затримували російські військові і погрожували розстріляти.

Загалом у судовому засіданні допитали десятьох свідків.

На машині з літерою «V» обвинуваченого стверджують, що бачили, дві жінки. 11 березня 2022 року він нібито підʼїхав на цьому авто до будинку сусідки. Машина загорілася і Микола брав воду, щоб погасити вогонь. При цьому, зі слів господині, поводився недекватно. Наступного дня, коли в жінки була її знайома, він знову зайшов і вимагав ключі від її автомобіля, при цьому висловлював погрози і виглядав зляканим.

Місцевий житель, який жив у Бабинцях під час окупації, розповів, що Микола супроводжував російських окупантів і показував їм вільні будинки, куди можна було заселятись, возив соллатам алкоголь і продукти харчування. Обвинуваченого можна було бачити в колі окупантів чи на їхній бронетехніці. Також він їздив на чужому автомобілі «BMW»,на якому була написана літера «V», при цьому вільно пересувався через блокпости, хоча інші жителі селища такої можливості не мали.

11 березня 2022 року до свідка додому прийшли російські військові, приблизно 20 чоловік. Його витягнули з будинку, погрожували зброєю йому і членам сімʼї, вимагали видати зброю, а коли знайшли мисливські рушниці, то розбили їх. Під час цього обшуку свідок бачив також обвинуваченого.

Інший мешканець села, який встиг евакуюватися, розповів, що йому дзвонив сусід (свідчення, якого наведені вище — ред.) і повідомив, що обвинувачений показав росіянам його будинок як такий, куди можна заселитися. Після деокупації Микола підходив до свідка і виправдувався, що він його будинок не обкрадав, хоча свідок упізнав на ньому свої кросівки і одяг.

Ще один свідок проживав неподалік від будинку обвинуваченого. 11 чи 12 березня 2022 року до нього ввірвались російські військовослужбовці і без усяких причин стали його бити і зі зброї стріляли над головою. Він уже став втрачати свідомість, але в цей час почув голос Миколи, який звертався до окупантів: «Що ви робите?», і вони залишили його та переключились на Миколу. Коли солдати пішли, то Микола затягнув його у будинок і фактично врятував. Через день свідок переселився в інше місце, а обвиуваченого попросив доглядати за своїм будинком. Дружина цього свідка підтвердила, що, вернувшись від сусідів, застала чоловіка побитим. Він їй розповідав, що його побили окупанти, а Микола заступився за нього. Потім вона бачила Миколу і в нього дійсно була розбита голова.

Решта свідків під час окупації у селі не проживали і про те, що сталося, знали тільки зі слів односельців.

У підсумку суд вирішив, що докази не свідчать поза розумним сумнівом, що обвинувачений у період окупації умисно перейшов на бік ворога на шкоду державній безпеці України.

Так, колишній міліціонер підтвердив, що до нього додому приходили з обшуком російські солдати. Але те, що на нього вказав саме обвинувачений є його припущенням, оскільки останній спілкувався з російськими військовими і показував їм вільні будинки.

Староста селища говорив про негативну поведінку обвинуваченого в період окупації, також припускав, що він показував окупантам, де проживають правоохоронці, хоча це йому відомо лише з чужих слів.

Інший свідок бачив обвинуваченого з російськими військовослужбовцями, які прийшли до нього додому з обшуком і вимагали видати зброю, але яка в цьому була роль і участь обвинуваченого він може лише припускати.

Ще інший свідок бачив обвинуваченого серед російських військових на БМП, коли той показував рукою в напрямку трансформаторної підстанції, де неподалік знаходиться будинок колишнього поліцейського. Але розмови обвинуваченого з окупантами свідок не чув і чи показував саме на будинок колишнього правоохоронця і з якою метою йому не відомо.

Показання свідків, що обвинувачений під час окупації міг вільно пересуватися селищем, в тому числі і в колі російських військовослужбовців, їздив на автомобілі з літерою «V» і показував на вільні будинки, на думку суду, не дають підстав для висновку, що такі дії містять ознаки кримінального правопорушення, як державна зрада у формі переходу на бік ворога.

Чоловік неодружений, має повну середню освіту. Відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, страждав і страждає на легку розумову відсталість та психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків та інших психоактивних речовин. Але за своїм психічним станом може усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Чоловіка виправдали, але наразі він утримується у Коростенській виправній колонії за іншим вироком.

У лютому 2024-го Бородянський районний суд Київської області засудив Миколу Ю. до 3 років увʼязнення за незаконну рубку лісу і дачу хабара (ч. 1 ст. 246 і ч. 1 ст. 369 ККУ). Йдеться про події серпня 2021 року. Тоді працівники лісової охорони застукали чоловіка в лісі з бензопилою і поряд вже лежали 15 свіжозрубаних сосен. Винуватець просив його відпустити і запропонував інспектору поліції тисячу гривень. При цьому, зі слів очевидців, виглядав неадекватно, можливо, був нетверезий.

У березні 2023-го Ірпінський міський суд засудив його до 2 років позбавлення волі. Протягом одного вечора 5 січня 2022 року зловмисник здійснив крадіжки лососевої ікри з трьох різних магазинів в Ірпені. О 18 годині з супермаркету Novus на вулиці Центральній, 2 виніс дві стограмові банки ікри лососевої «Камчадал», вартістю 154, 29 грн. кожна. О 19 годині 22 хв. із «АТБ-маркету» на вулиці Новооскольскій виніс банку ікри лососевої «Рибкоппродукт» вартістю 287, 50 грн. О 19.40 із магазину «Фора» на цій же вулиці виніс банку ікри лососевої «Шаланда зерниста» вартістю 836, 82 грн. Зʼїсти ікру він не встиг і вона зберігалася в матеріалах справи як речовий доказ і, за рішенням суду, мала бути повернута власникам.

Як видно з реєстру судових рішень, цей громадянин неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, але деякі його судимості вже погашені. У 2013-му його засудили до 3,5 років увʼязнення за придбання, зберігання і збут канабісу. Чоловік розповідав, що курив канабіс із сусідом у гаражі і продав 1 грам за 50 гривень незнайомій особі, бо не мав грошей на харчі і після цього його затримала поліція. У 2010-му в Вишгороді його притягували за незаконне носіння зброї (ч.2 ст.263 ККУ).