Жителя Лиману за розголошення позицій ЗСУ увʼязнили на 8 років

Індустріальний районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про переміщення та місця дислокації підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 лютого.

Чоловік листувався у Telegram із учасником незаконного збройного формування.

24 квітня 2022-го він написав про переміщення колони підрозділів ЗСУ — 1 БТР та легкових автомобілів, а також про розташування вогневих позицій українських військових.

Суд врахував щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.

Обвинуваченого засудили до 8 років позбавлення волі.