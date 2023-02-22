Жителя Лиману за розголошення позицій ЗСУ увʼязнили на 8 років
Індустріальний районний суд міста Дніпра визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про переміщення та місця дислокації підрозділів Збройних сил України.
Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 14 лютого.
Чоловік листувався у Telegram із учасником незаконного збройного формування.
24 квітня 2022-го він написав про переміщення колони підрозділів ЗСУ — 1 БТР та легкових автомобілів, а також про розташування вогневих позицій українських військових.
Суд врахував щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.
Обвинуваченого засудили до 8 років позбавлення волі.Tweet