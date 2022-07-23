Жителя Новоград-Волинського району засуджено за насильство над співмешканкою

За публічного обвинувачення прокурорів Новоград-Волинської окружної прокуратури місцевого жителя засуджено за домашнє насильство над співмешканкою (ст. 126-1 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 6 місяців арешту.

Прокурори у суді довели, що 44-річний житель Новоград-Волинського району систематично вчиняв психологічне насильство над своєю співмешканкою.

Обвинувачений ніде працював, часто вживав алкогольні напої, та, будучи у стані алкогольного сп’яніння, систематично затівав суперечки зі своєю співмешканкою. На будь-які зауваження влаштуватися на роботу зловмисник ображав, принижував жінку, висловлював на її адресу нецензурну лайку та погрожував фізичним насильством.

За скаргами потерпілої правоохоронці фігуранта провадження неодноразово притягували до адміністративної відповідальності. Однак адмініпокарання не вплинули на його поведінку. З огляду на це, суд призначив зловмиснику реальне покарання.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури