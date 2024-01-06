Жителя Одещини судитимуть за пособництво у підробленні водійського посвідчення і його використання

Скоєні протиправні дії можуть обернутися для чоловіка покаранням у вигляді обмеження волі на строк до двох років.

Під час патрулювання території обслуговування співробітники сектору реагування патрульної поліції Березівського районного відділу поліції за порушення ПДР зупинили автомобіль. За керування транспортним засобом, що має несправності, правоохоронці склали відносно водія постанову за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення і наклали на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень.

Під час оформлення адміністративних матеріалів чоловік на вимогу поліцейських надав їм водійське посвідчення, яке викликало у них сумніви щодо достовірності.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група вилучила сумнівний документ. Дізнавачі розпочали кримінальне провадження та направили посвідчення на експертизу. Згідно з висновком експертного дослідження, воно не відповідає аналогічному зразку, що перебуває в офіційному обігу на території України.

Як встановили поліцейські в ході розслідування, водійське посвідчення правопорушник замовив у невстановленої наразі особи, надавши їй всі необхідні відомості про себе та фото.

«Дізнавачі висунули водієві обвинувачення у пособництві у підробленні посвідчення, яке видається установою, що надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою, а також у використанні завідомо підробленого документа. Ці правопорушення кваліфікуються за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання штрафом до 17 тисяч гривень або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. Обвинувальний акт скеровано до суду», – розповів начальник сектору дізнання Березівського районного відділу поліції Андрій Будько.

Березівський районний відділ поліції