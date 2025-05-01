Жителя Одещини затримали за виготовлення порнографії та розбещення дитини

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує чималий термін ув’язнення.

Поліцейські встановили, що 22-річний житель Березівського району навмисно вдома знімав на телефонну камеру задоволення власної статевої пристрасті. Відеозаписи порнографічного характеру він відправляв через одну із соціальних мереж у чат знайомій 12-річній дівчинці, з якою проживає в одному населеному пункті, для розбещення дитини.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем мешкання зловмисника, в ході якого вилучили низку речових доказів протиправної діяльності, у тому числі порнографічну продукцію його виробництва.

Слідчі затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зібравши достатню доказову базу, молодикові повідомили про підозру у виготовленні відеопродукції порнографічного характеру з метою розповсюдження та її розповсюдженні серед неповнолітніх (ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України), а також у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 2 ст. 156 ККУ). За ці злочини правопорушнику загрожує до восьми років позбавленням волі.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини