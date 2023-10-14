Жителя одного з сіл Львівщини затримали за підозрою у вбивстві своєї дружини

Встановлено, що чоловік завдав дружині удару металевим горням по голові під час побутового конфлікту та не повідомляв про її смерть, доки тіло не виявила їх донька, яка через два дні після вбивства зайшла відвідати батьків.

Як встановили співробітники відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції, 10 жовтня близько 18.00 між 64-річним чоловіком та його 61-річною дружиною, мешканцями одного з сіл Стрийського району, виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці удару металевим горням у ділянку голови, спричинивши травми, від яких та померла на місці події.

Проте, зловмисник не повідомив про смерть дружини ні правоохоронців, ні медиків. Аж за два дні, 12 жовтня, відвідати батьків зайшла їх донька, яка, побачивши неживу матір на підлозі, зателефонувала на оперативну лінію 102.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вбивстві дружини та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області