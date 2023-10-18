Жителя Павлограда затримали за нанесення смертельних тілесних ушкоджень знайомому

Конфлікт між чоловіками переріс у бійку, внаслідок якої підозрюваний до смерті побив 40-річного потерпілого.

Подія сталася 16 жовтня близько 19-ї години вечора по вул. Західнодонбаська м. Павлоград. Впродовж декількох годин правоохоронці Павлоградського РВП затримали підозрюваного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 42-річний раніше судимий житель Павлограда.

Слідчим за погодженням із прокуратурою повідомили нападнику про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського РВП