Жителя Покровська, який передавав росіянам координати розташування ЗСУ, увʼязнили на 12 років

Красногвардійський районный суд міста Дніпра визнав чоловіка винним у колабораціонізмі.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 29 березня.

У травні 2022-го мешканець Покровськ Донецької області у Telegram погодився допомагати інформатору збройних формувань РФ під нікнеймом «Евгений», досудове розслідування щодо якого ведеться в кримінальному провадженні про державну зраду.

Із 14 червня і протягом майже місяця чоловік в особистій переписці надсилав новому знайомому скриншоти карти із відмітками, текстові і голосові повідомлення про місце розташування особового складу й техніки ЗСУ. Наприклад, 24 червня передав розташування ЗСУ в кількості приблизно 400 чоловік за географічними координатами.

Співрозмовник обвиунваченого отриману інформацію пересилав негласному позаштатному співробітнику «ЦСО МГБ ДНР» та колишньому начальнику розвідки артилерії для нанесення ракетних ударів та планування подальших бойових дій.

Обвинувачений за доручення представника «ДНР» створив закриту групу в Telegram, права адміністратора до якої надав представникам російських окупаційних військ. У подальшому адміністратори включили до групи інших користувачів, зокрема, осіб які мають відношення до спеціальних служб РФ та незаконних збройних формувань, створених на тимчасово окупованій території. У цій групі чоловік потім публікував інформацію про позиції ЗСУ.

13 липня 2022 року діяльність обвинуваченого припинена співробітниками СБУ. Дії кваліфікували за ч.7 ст.111-1 ККУ як допомогу незаконним збройним формуванням і збройним формуванням держави-агресора у бойових діям проти українських військових, які захищають незалежність, суверенітетет і територіальну цілісність України.

Обставинами, що помʼякшують покарання, суд визнав щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину. Громадянина засудили до 12 років тюремного покарання із забороною обіймати деякі посади на 10 років.