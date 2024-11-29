Жителя Полтави судитимуть за сексуальне насильство, зґвалтування та вбивство, скоєні стосовно двох малолітніх дівчаток

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного жителя Полтави.

Йому інкримінують виготовлення, зберігання дитячої порнографії та примушування малолітньої особи до участі у її створенні, вчинені повторно, сексуальне насильство і зґвалтування, вчинені стосовно осіб, які не досягли 14 років, викрадення малолітньої, що спричинило тяжкі наслідки, умисне вбивство викраденої малолітньої дитини, вчинене з метою приховати інше кримінальне правопорушення (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152, ч. 3 ст. 146, п. п. 2, 3, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у травні 2024 року ввечері чоловік побачив на одній із вулиць Полтави 12-річну дівчинку. Заманив її до свого автомобіля, привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону.

Уранці він вивіз дитину за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги і прикидав гіллям.

Розслідуючи злочин, правоохоронці провели обшук за місцем проживання полтавця та виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із фотографіями іншої оголеної дівчинки. Таким чином була встановлена причетність чоловіка до скоєння у серпні 2023 року сексуального насильства стосовно 9-річної онучки знайомих.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Слідчі дії та оперативний супровід у кримінальному провадженні – СУ та УКР ГУНП в Полтавській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури